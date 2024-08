58 millionar i pluss for Havila Kystruten

Havila Kystruten la i ettermiddag fram resultatet for 2. kvartal i 2024 og før første sidan selskapet vart grunn lagt i 2017 er resultatet med positivt forteikn. Driftsresultatet var på over 58 millionar kroner i pluss skriv selskapet i ei pressemelding. Selskapet driftar fire hurtigruteskip som går mellom Bergen og Kirkenes. Inntektene i andre kvartal 2024 utgjorde 369 millionar kroner, mot 172 millionar kroner i same periode i fjor.