500 millionar til verdifulle kyrkjebygg

Onsdag 21. februar lanserer barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg.

– Bevaringsstrategien markerer starten på eit nasjonalt løft for å ta vare på den fantastiske kulturskatten, siger regjeringa.

Utbytte frå Opplysningsvesenets fond og tilleggsløyvingar over statsbudsjettet skal sikre at det blir brukt inntil 500 millionar over dei neste 20 til 30 åra.