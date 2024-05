500 millionar kroner ekstra til CO2-kompensasjonsordninga

Regjeringa foreslår å løyve 500 millionar kroner ekstra til CO2-kompensasjonsordninga i revidert nasjonalbudsjett 2024.

Løyvinga følger opp einigheita med industrien om innretning av ordninga.

– Eg er glad for at me har fått på plass føreseielege og langsiktige rammer for å omstilla og vidareutvikla industrien vår, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i ei pressemelding.

Klima- og miljødepartementet vil få utkast til ny forskrift om CO2-kompensasjon frå Miljødirektoratet basert på einigheitspunkta med industrien. Deretter vil forskrifta sendast på offentleg høyring.