485 nestenulykker på planoverganger

Det ha vært en sterk økning i nestenulykker på planoverganger på norske jernbanestrekninger. Fra nyttår og frem til 1. september er det meldt om 485 uønskede hendelser. Til sammenligning var det 496 nestenulykker i løpet av hele fjoråret. Bane Nor er bekymret for den negative utviklingen og ber folk respektere reglene, for å sikre liv og helse.