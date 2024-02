48 transportbedrifter politimelde i fjor

48 transportbedrifter blei i 2023 politimelde av Statens vegvesen for brot på køyre-og kviletidsreglane. I tillegg blei 24 transportbedrifter politimelde for å ikkje ha levert inn lovpålagt dokumentasjon. – Det kan vere fleire årsaker til at vi vel å melde. Dette kan vere grove brot på køyre- og kviletidsreglane og helt eller manglande internkontroll. Transportnæringa er ei næring med sterk konkurranse, seier avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Mansåker Wigdel iei pressemelding.