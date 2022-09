Marte Vesterås (27) flytta til Sogndal for tre veker sidan for å begynne på Høgskulen på Vestlandet. Men då kom ho til hybelen ho hadde leigd, snudde ho i døra.

– Det var attgløymde sko i gangen, gamal mat i skapet frå dei som budde der før og lyset på badet verka ikkje. Det var rett og slett veldig uhyggeleg.

For nokre år sidan måtte ho truleg ha teke til takke med rommet i kollektivet ho hadde avtale om.

Men denne hausten er situasjonen snudd på hovudet.

– Eg sjekka hybel.no og ti minutt seinare var eg på ein annan visning. Eg flytta inn same dag, og trivst veldig godt, seier ho.

– Utleigarar får seg ein realitetssjekk

Årsaka til at studentane har så mykje å velje i, er at berre 85 prosent av studentane møtte til studiestart i august.

Det var Sogn Avis som først skreiv om den omvende hybelkrisa i Sogndal.

Høgskulen i Sogndal har 716 nye studentar i år, medan det i fjor var nær 1000 nye. Det fører til at ei rekkje hyblar no står tomme. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Men i resten av landet er situasjonen ein heilt annan, fleire veker inn i det nye skuleåret. Ferske tal frå studentsamskipnadane syner at 4587 står i kø for å få studentbustad.

Det er ei betydeleg betring frå dei siste to vekene, der nær 10.000 stod i kø. Sidan 15. august har 1064 studentar fått studentbustad.

I Sogndal har student-fråfallet ført til at ei rekkje utleigarar står att med tomme hyblar. Truleg er det snakk om 150–160 einingar totalt.

Frå eit studentperspektiv er situasjonen heilt super, meiner Johanne Sofie Iversen (25), campus-tillitsvald ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal.

– Lenge har det vore få bustader og mange studentar, noko mange utleigarar utnyttar, seier ho, og legg til at dette også gjeld i mange andre delar av landet.

No håper Iversen at hybel-situasjonen kan føre til ei realitetssjekk for dei useriøse utleigarane, slik at dei hevar standaren og senkar prisane, som er «ekstremt høge».

Kan velje og vrake

Hos studentsamskipnaden Saman, som er den desidert største utleigaren i Sogndal, er situasjonen ganske lik seg. Der er alt utleigd og ventelistene lange, fortel fagdirektør Vigdis Valeberg Høyheim.

– Kva betyr det for studentane at dei no kan velja i så mange hyblar?

– Det er positivt. Det kan føre til at dei useriøse aktørane kanskje blir plukka vekk, at prisane går ned og standaren blir heva. No kan studentane velje og vrake.

Jørgen Sakshaug er blant dei som har fått merke dette.

– At utvalet er stort gjer også prisane meir gunstige. Og skulle noko skjære seg, så er det ikkje umogleg å kome seg ut av leigeforholdet heller, seier studenten.

Vil svi for huseigarar

At ei rekkje utleigarar no står med tomme hyblar på studiestader som Sogndal, er ikkje vanleg.

Det seier Jan Erik Mardal, distriktsleiar i Sogn og Fjordane i Huseiernes Landsforbund.

Dei aller fleste studieplassane har nemleg eit stort press.

Etter at det i fleire år har vore eit sterkt press på utleigemarknaden i Sogndal, er situasjonen i år ganske annleis. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

For utleigarar utan utleigeinntekter vil det svi i lommeboka framover.

– Bustadutgiftene og renta er på veg opp, så det blir eit stort økonomisk press på utleigarane no, seier Mardal, som trur situasjonen etter kvart vil normalisere seg.

– Kan konkurransesituasjon i Sogndal presse fram høgre kvalitet på hyblane?

– Eg trur standaren er ganske god. Studentsamskipnaden har ein del bustader, så det har nok gjort til at mange i det private har auka kvaliteten allereie, meiner Mardal.

– Stort press over heile landet

Norsk studentorganisasjon (NSO) meiner at situasjonen studentane møter i Sogndal er langt frå vanleg i Noreg i dag.

Maika Marie Godal Dam seier det er for dyrt å bu over heile landet på dagens studentbudsjett. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Studentane møter ein pressa leigemarknad med høge utleigeprisar. Den svake økonomiske situasjon vår fører ofte til at vi må ta det vi får, seier Maika Marie Godal Dam, leiar i organisasjonen.

Ho viser til at 1 av 5 studentar seier dei bur i leiligheiter med fukt, skade og andre helseskadelege forhold. I tillegg til ei dyr husleige, merkar også studentane at utgiftene i samfunnet aukar- noko studiestøtta i mindre grad gjer.