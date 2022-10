45.000 må koke vannet i Bergen

Kokevarslene gjelder i bydelene Fyllingsdalen, Fana og Ytrebygda.

Det opplyser vaktsentralen i Bergen kommune.

– I området Fana og mot Ytrebygda er det i underkant av 30.000 som blir berørt, og i Fyllingsdalen er det i overkant av 14.000 personer i området ved Oasen som er rammet, sier direktør i Bergen Vann, Magnar Sekse.

Samtlige berørte har fått SMS-varsel om å koke vannet.

– Det er ikke påvist noe, men det er en risiko for at vi kan ha fått innsig av grøftevann, sier Sekse.

Problematisk vannledning

Det ene vannledningsbruddet er i Kvernabekkvegen i Fana.

– Dette er en ledning vi har hatt problem med og brudd på tidligere. Den er under utbedring og vi har et arbeid på gang for å fornye den ledningen, sier Sekse.

I Fyllingsdalen er bruddet mellom en ny og gammel ledning.

– Hvorfor det skjer nå, er vanskelig å si.

Koking til torsdag

Kokepåbudet kan tidligst oppheves torsdag, sier Sekse.

Vannetaten tar daglige prøver av vannet, og det trengs to påfølgende prøver for å dokumentere at vannet er trygt å drikke.

– I morgen kommer de første resultatene, og de neste på torsdag.