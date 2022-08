431 nye lærarar blir tekne ut i streik

Frå onsdag 31. august vil 431 fleire lærarar i Utdanningsforbundet bli tekne ut i streik.

Lærarstreiken har vart sidan før sommarferien, men det er fyrst i august dei store uttaka har kome. Frå måndag av vil kring 3000 lærar streika, før streiken altså blir trappa ytterlegare opp onsdag neste veke.

Siste store uttak vart varsla onsdag denne. Då kom meldinga om at 1423 fleire lærarar blei tekne ut i streik.

Då, som i dag, var bodskapen til lærarane at KS måtte koma til forhandlingsbordet.

– Viss det er vilje hos arbeidsgjevar til å finna ei anna løysing for lærarane så kan denne konflikten bli avslutta, seier Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet i ei pressemelding.

Slik blir skulane ramma av streiken Ekspandér faktaboks Utdanningsforbundet tar ut sin fjerde pulje streikande frå onsdag 31. august, som aukar talet på streikande medlemmer til 3155. I tillegg kjem streikande frå Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund. FYLKER: AGDER FYLKESKOMMUNE

Arendal vidaregåande skole 42

Sam Eyde vidaregåande skole 99 INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Gjøvik vidaregåande skole 76

Lena-valle vidaregåande skole avd. lena 2 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Molde vidaregåande skole 33

Romsdal vidaregåande skole 83 NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Bodin vidaregåande skole 43

Bodø vidaregåande skole 76 ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Bryne vidaregåande skule 1

Haugaland vidaregåande skole 69

Karmsund vidaregåande skole 54

Skeisvang vidaregåande skole 26

Vardafjell vidaregåande skole 26 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Breivang vidaregåande skole 28

Heggen vidaregåande skole 30

Ishavsbyen vidaregåande skole 41

Kongsbakken vidaregåande skole 38

Kvaløya vidaregåande skole 21

Stangnes rå vidaregåande skole avd. stangnes 48

Tromsdalen vidaregåande skole 29 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Mære landbruksskole 15

Ole vig vidaregåande skole 65

Steinkjer vidaregåande skole 70

Trøndelag fylkeskommune 1 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Fagskolen vestfold og telemark avd. Porsgrunn 5

Porsgrunn vidaregåande skole 49 VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Amalie skram vidaregåande skole 49

Arna vidaregåande skule 21

Bergen katedralskole 53

Fyllingsdalen vidaregåande skole 36

Laksevåg og bergen maritime vidaregåande skole 26

Langhaugen vidaregåande skole 29

Nordahl Grieg vidaregåande skole 52

Olsvikåsen vidaregåande skole 37

Sandsli vidaregåande skole 40

Slåtthaug vidaregåande skole 27

Stend vidaregåande skule 30

Tertnes vidaregåande skule 28

Årstad vidaregåande skole 69

Åsane vidaregåande skule 79 VIKEN FYLKESKOMMUNE

Askim vidaregåande skole 61

Buskerud vidaregåande skole 47

Lillestrøm vidaregåande skole 62

Mysen vidaregåande skole 65

Skedsmo vidaregåande skole 74

Strømmen vidaregåande skole 63

Sørumsand vidaregåande skole 34

Viken fylkeskommune 2 KOMMUNAR: ARENDAL KOMMUNE

Asdal skole 18

Hisøy skole 1–10 skolar 15

Roligheden skole barne-/ungdomstrinnet 19 BERGEN KOMMUNE

Gimle oppveksttun skole 42

Klosteret barnehage 1

Kyrkjekrinsen skole 1

Landås skole 1

Ortun skole 1

Slåtthaug skole 33

Ulsmåg skole 1 BODØ KOMMUNE

Alstad ungdomsskole 20

Bankgata ungdomsskole 28

Bodøsjøen skole 7

Hunstad ungdomsskole 31

Løpsmark skole 11

Mørkvedmarka skole 2

Rønvik skole 11

Saltvern skole 19

Tverlandet skole 17

Østbyen skole 1 GJØVIK KOMMUNE

Biri ungdomsskole 12

Bjørnsveen ungdomsskole 29

Gjøvik skole 1

Vardal ungdomsskole 34 HARSTAD KOMMUNE

Hagebyen skole 21

Heggen barnehagar avd. blåbærdalen 1

Kila skole 14

Seljestad ungdomsskole 22

Stangnes skole 11 HAUGESUND KOMMUNE

Haraldsvang skole 41

Hauge skole 1

Håvåsen skole 40 INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Askim ungdomsskole 41

Blomsterenga barnehage 1

Havnås oppvekstsenter avd. skole 1

Indre østfold kommune innovasjon og kommunikasjon 1

Indre østfold kommune tilsyn og forvaltning 1

Knapstad barne- og ungdomsskole 6

Mysen ungdomsskole 21

Spydeberg ungdomsskole 11

Susebakke barnehage 1

Trøgstad ungdomsskole 11

Trømborg skole 1 LILLESTRØM KOMMUNE

Kjeller skole 1

Kjellervolla skole 34

Riddersand skole 1

Sten-tærud skole 1

Tienbråten ressursbarnehage 1

Tæruddalen skole 29

Vardeåsen skole 1

Østersund ungdomsskole 31 MODUM KOMMUNE

Nordre modum ungdomsskole 21

Brunes naturbarnehage 1

Søndre modum ungdomsskole 24

Vikersund skole 1 MOLDE KOMMUNE

Bekkevoll ungdomsskole 33

St sunniva barnehage 1

Vågsetra barne- og ungdomsskole 1 PORSGRUNN KOMMUNE

Borge skole 1

Grønli skole 1

Heistadskolene avd. barn 1

Heistadskolene avd. ungdom 29

Kjølnes ungdomsskole 25

Lyngvegen barnehage 1

Stridsklev ungdomsskole 13

Tveten skole 1

Tveten ungdomsskole 18

Vestsida skole 12 STEINKJER KOMMUNE

Beitstad skole 1

Egge ungdomsskole 30

Steinkjer kommunale kulturskole 2

Steinkjer ungdomsskole 35 STJØRDAL KOMMUNE

Halsen ungdomsskole 26

Hegra ungdomsskole 14

Lånke skole 1

Stokkan ungdomsskole 41 TROMSØ KOMMUNE

Kroken skole 20

Kvaløysletta skole 1

Kvaløysletta skole 41

Sommerlyst skole 1

Templarheimen barnehage 1

Tromstun skole 1

Trudvang barnehage 1 Totalt 3155

Streikar i dei store byane

Alle dei 656 som Utdanningsforbundet anten er tekne ut, eller er varsla at skal bli tatt ut i streik i Vestland, er tekne ut i Bergen. Dei aller fleste av dei er lærar på vidaregåande skular.

Også i resten av landet er det i hovudsak i dei byar at streikeuttaka er fokusert.

Norsk lektorlag har også varsla eit nytt streikeuttak i dag. Frå fyrstkomande onsdag blir 13 medlemmer på Byåasen vgs tekne ut. Frå før streikar 30 medlemmer i organisasjonen. I Skolenes landsforbund er det 44 lærarar som anten er tekne ut, eller som blir tekne ut i streik frå måndag av.

Totalt vil altså 3242 lærarar streika frå onsdag av.

Skolenes landsforbund har berre teke ut medlemmer i Vestland. Deira neste opptrapping kjem i september.

– Då er det fullt mulig at me tar ut medlemer i andre fylke. Me slår altså til kvar som helst, når som helst og med uana omfang, seier Bodil Gullseth, streikesjef og 2. nestleiar i Skolenes landsforbund til NRK.

Streikande lærarar på Gimle oppveksttun i Bergen.

– To veker for mykje

I pressemeldinga framhevar leiaren av Utdanningsforbundet at streiken rammar elevar.

– Denne streiken gjer verkeleg vondt i lærarhjarta. Etter to år med pandemi er det ikkje noko annan stad enn i klasseromma saman med elevane at lærarane vil vera. Nokon elevar har vore utan undervising i to veker. Det er to veker for mykje, seier Handal.

Ber politikarane koma på banen

Lærarane streikar i hovudsak for høgare løn, mellom anna for å gjera yrket meir attraktivt. Utdanningsforbundet argumenterer mellom anna med at det har vore ein nedgang i søkjartala til lærarutdanning dei siste åra, og at nesten ein av fem av dei som underviser i skuleverket ikkje har lærarutdanning.

– Det er eit skrikande behov for fleire lærarutdanna lærarar på mange skular. Det er på høg tid at politikarane engasjerer seg og fortel korleis dei konkret vil satsa på skulen og elevane, seier Handal.

Handal ber lokale og nasjonale politikarar koma på banen, for å visa korleis dei vil satsa på skulane.

– Dei skal sjølvsagt ikkje blanda seg inn i eit lønnsoppgjer, men dei bør koma på banen og fortelja kva slags ambisjonar dei har for skulen – og ikkje minst kven dei meiner skal stå i landets klasserom, og kva slags utdanning dei skal ha.

I ein tidlegare versjon av denne saka, stod det at nær 3400 lærarar vil streika frå onsdag. Det riktige talet er 3242.