Gałczyńska var ein av 42 arbeidarar som var tilsett av mannen for å plukke jordbær og bringebær i Vik i Sogn.

– Vi jobba sju dagar i veka i opp til 13–14 timar om dagen, seier 22-åringen.

Ho fortel også at situasjonen var ulik for arbeidarane. Familien og venar av arbeidsgjevaren skal ha blitt behandla betre.

– Dei hadde betre buforhold i andre etasje på brakkene. I tillegg fekk dei betre betalt.

Dårlege buforhold og lange arbeidsdagar

Det var i 2019 at mannen frå Polen blei arrestert av politiet i Vik.

Sommaren 2019 blei den polske mannen arrestert i Vik. Han var først sikta for menneskehandel, men dette er ikkje med i den endelege tiltalen. Foto: NRK-tipsar / NRK

Mannen i 50-åra skal ha formidla 42 polske sesongarbeidarar til bønder i Sogn. Ifølge tiltalen som Riksadvokaten beordra, jobba dei under særs dårlege forhold.

Løna skal ha vore «vesentleg lågare» enn tariffesta løn. Dei skal også ha jobba meir enn 40 timar per veke og utan fri i helgane.

Ifølge tiltalen var buforholda dårlege, og garderobeforholda mangelfulle. Arbeidarane delte også rom og seng.

– Utifrå mine opplevingar er tiltalen rett, seier Gałczyńska.

Ho fortel at arbeidarane hadde ei pause på kring ein time for å ete i løpet av arbeidsdagen.

– Etter jobb skunda vi oss tilbake til brakkene, for det var berre eitt bad for damene og eitt for herrane. Og vi var mange.

Risikerer fengsel og betale 850.000 kr

Anette Vangsnes Askevold er forsvarar for mannen. Ho har ikkje fått snakka med han om tiltalen. Difor veit ho ikkje korleis han stiller seg til den.

Mannen risikerer fengsel, bøter og erstatningskrav frå arbeidarane. Påtalemakta vil også inndra 851.154 kroner som dei meiner er vinninga mannen har hatt.

Anette Vangsnes Askevold er forsvarar for mannen. Ho er kritisk til tidsbruken i saka. Foto: NRK

Gałczyńska er glad for at mannen må møte i retten. Ho ønskjer rettferd for måten ho og dei 41 andre arbeidarane vart behandla på.

– Det har vore tøft å vente på ei avgjerd. Saka har vore i tankane våre sidan den vart offentleggjort.

Nesten fire år etter at mannen vart arrestert, kjem saka opp over to dagar i Sogn og Fjordane tingrett i mars.

– Det har vore ei påkjenning for klienten min å vente så lenge, seier Vangsnes Askevold.

Ho undrar seg over tidsbruken i saka.

– Ei viktig sak

– Vi må sørge for at det ikkje er mogleg å utnytte folk på denne måten.

Det seier nestleiar i Fellesforbundet, Kine Asper Vistnes.

Saka er viktig for Fellesforbundet.

– Den viser kor viktig det er å ha allmenngjort lønn i denne og andre bransjar der folk blir utnytta, seier Vistnes.

Kine Asper Vistnes i Fellesforbundet seier det er ei viktig sak som kjem for retten i mars neste år. – Det er ikkje meininga at folk skal bli utnytta på denne måten i norsk arbeidsliv i dag, seier ho. Foto: Morten M. Loberg

Ho synest det er uheldig at det har gått lang tid frå forholda blei oppdaga til at den polske mannen vart tiltalt.

– Eg tenkjer først og fremst på dei som har blitt utnytta og at dei har måtta venta lenge på det. Men det viktigaste er at saka blir handsama og at den som står bak dette blir dømd.

Både Fellesforbundet og Norges bondelag er opptekne av å førebygge slike hendingar i landbruket og jobbar stadig med vilkåra til arbeidstakarane.

– Vårt råd til dei som har utanlandske tilsette er at dei er tilsette hos bonden sjølv, eller at ein brukar eit firma som heiter Norske landbrukstenester, seier Anders Felde, leiar i Vestland bondelag.

Han viser til at Norske landbrukstenester er samvirkeeigd av norske bønder og seier bønder bør nytte bemanningsbyrå dei kjenner til frå før.

Var sikta for menneskehandel

Aktor Sigurd Åsnes Granli beklagar at saka har teke over tre år å etterforske, men seier det er fleire årsaker til det.

Sigurd Åsnes Granli er aktor i saka. Foto: Leif Rune Løland

Han viser til klagebehandling av saka, at riksadvokaten har vore inne, og byte av påtaleansvarleg.

– Tidsbruken kan også føre til at mannen kan få mildare straff – dersom han blir dømt, seier Åsnes Granli.

Den tiltalte var tidlegare sikta for menneskehandel. Dette er ikkje inkludert i den endelege tiltalen.

– Vi fann ikkje bevis for det under etterforskinga, seier Granli.

Forsvararen til mannen såg tidleg at den opphavlege siktinga ikkje ville bli ståande.

– Vilkåra i lovavgjerda ikkje var oppfylt og ville ikkje bli det, seier Vangsnes Askevold.