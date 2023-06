400 søkarar til gratis ferietilbod

400 personar har søkt om å få vere med på Sogn og Fjordane Røde Kors sitt gratistilbod «Ferie for alle». 100 av desse får ikkje plass. Dette er ein sommarleir med mål om at alle familiar skal få ein fin sommar, uavhengig av økonomi. Tilretteleggar for omsorg i Røde Kors, Thor Erlend Mehammer, seier dette er trist at det ikkje er plass til alle. Han etterlyser no fleire frivillige slik at endå fleire familiar kan reise på sommarleir.