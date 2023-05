40-åringane flyttar frå Kinn

Mange distriktskommunar slit med utflytting. I Kinn kommune er det særleg 40- og 50-åringane som flyttar ut. No vil kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen finne ut korleis dei skal stoppe denne flukta. –Arbeidskraftfokuset og mangelen på arbeidskraft vi vil ha framover, gjer at vi må tenke på og legge til rette for denne gruppa, seier Bang-Olsen.