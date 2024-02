4 av 10 bønder slit med å finne avløysar

Ein ny forskingsrapport frå forskingsinstituttet Ruralis syner at så mange som fire av ti bønder synest det er vanskeleg å finne avløysarar.

Stor mangel på avløysarar kan få store konsekvensar, ikkje berre for den einskilde bonde, men også for landbruket, meiner seniorforskar Egil Petter Stræte. Han seier avløysarmangelen kan gå utover velferda og arbeidsvillkåra til bøndene, samt at dei blir meir sårbare for sjukdom.

Bodil Fjelltveit, andre nestleiar i Noregs Bondelag, seier det er avgjerande å styrke økonomien i landbruket for å rekruttere og sikre tilgangen på avløysarar.