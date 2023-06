37 kyrkjer får 39 millionar til vedlikehald

NRK fortalde i fjor at norske kyrkjer har eit vedlikehaldsbehov for 10 milliardar kroner. For fleire kyrkjer er stoda så alvorleg at dei kan måtte stenge dørene.

På Bømlo har ein teke opp att ein eldgamal tradisjon for å redde ei feiloppussa Moster kyrkje.

Av dei 39 millionane som no er fordelte på norske kyrkjer, får Moster kyrkje 3 millionar kroner åleine. Kyrkja har stått sidan 1100-talet.

– Vi er glade for den jobben som no blir gjort, jublar Nina Olsen, dagleg leiar ved Moster Amfi.

Pengane skal gå til å gjere kyrkja klar for neste års 1000-årsjubileum for innføringa av kristenretten på Moster.

– Vi vil at kyrkja skal stå i tusen år til, seier Olsen.

Tilskot istandsetting listeførte kyrkjer fom 1851 tom 1900 Kyrkje Oppført Kommune Tiltak Tilskot SUM 11 057 146 Båstad kirke 1860 Indre Østfold Fasade, roteskade, vindauge, dører 1 000 000 Fet kirke 1890 Akershus Vindauge 1 500 000 Gol kyrkje 1882 Gol Tak 1 000 000 Holmsbu kirke 1887 Asker Tårn og tak 1 000 000 Kvalsund kirke 1892 Hammerfest Vindauge 300 000 Landsmarka kapell 1895 Nome Tak 650 000 Mefjordvær kirke/kapell 1916 Senja Tårn, fasade, tak, dører, vindauge 436 800 Nedstryn kyrkje 1859 Stryn Tak 1 000 000 Nesseby kirke 1858 Unjargga Nesseby Loft, tårn, fasade, vindauge, tak 710 346 Stavsjø kirke 1880 Ringsaker Tak 960 000 Strandebarm kyrkje 1876 Kvam Tak 1 500 000 Tjøme kirke 1867 Færder Murverk 1 000 000

37 av 117 fekk ja

Midlane som no er tildelte kulturhistorisk viktige kyrkjer vart tidlegare i år lyste ut av Riksantikvaren på vegner av Barne- og familiedepartementet.

Det er også Riksantikvaren som har behandla søknadane til tilskotsordninga.

I utlysinga i år har eigarar av mellomalderkyrkjer i stein hatt moglegheit til å søke om tilskot til istandsetting, brannsikring og forprosjekt murverk.

Eigarar av listeførte kyrkjer frå 1851 til 1900, og alle listeførte kyrkjer frå og med 1851 i Troms og Finnmark, har hatt moglegheit til å søke om tilskot til istandsetting.

Av 117 søknadar, vart 37 innvilga.

– Å ta godt vare på tak og vegger er noko av det viktigaste vi kan gjere for dei verdifulle kyrkjene våre, seier riksantikvar Hanna Geiran.

– Å sikre og istandsette dei gamle kyrkjene våre for framtidige generasjonar er ei viktig nasjonal oppgåve. Kyrkjebygga er av dei fremste kulturminna vi har her i landet, og kyrkjene speler ei viktig rolle i mange menneske sitt liv, seier trus- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp).

Riksantikvar Hanne Geiran er glad for at norske kyrkjer blir haldne ved like. Foto: TROND ISAKSEN / Riksantikvaren

Tilskot forprosjekt murverk middelalderkyrkjer i stein Kyrkje Kommune Tilskot SUM 1 069 500 Bergen domkirke Bergen 300 000 Gamle Glemmen kirke Fredrikstad 300 000 Hof kirke Holmestrand 169 500 Ulnes kyrkje Nord-Aurdal 300 000

Ny bevaringsstrategi

– Tilskota til istandsetting er eit godt bidrag for å utbetra ròteskadar i trekyrkjer, og for å hindra forfall av murane i steinkyrkjene. Dette er sentralt for å sikra kyrkjene mot klimaendringar, legg Geiran til

I løpet av 2023 skal det òg utformast ein bevaringsstrategi med bevaringsprogram for kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg.

Riksantikvaren i samarbeid med Den norske kyrkja har fått i oppdrag å komme med tilrådingar i dette arbeidet