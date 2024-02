34 personar med valdsalarm i Sogn og Fjordane

34 personar går med valdsalarm i Sogn og Fjordane. Mange fortel at dei er trua på livet, skriv Sogn Avis. Per 31. januar har politiet i Sogn 21 saker i registeret som er koda som vald i nære relasjonar. Det betyr at det er 21 familiar vi veit om som er råka av dette. – Det er alvorleg for dei det gjeld, seier Jorunn Furuheim som er politioverbetjent ved Sogndal politistasjon.