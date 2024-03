34 millioner kroner til opprydding av marin forsøpling

Miljødirektoratet skal gi tilskudd på totalt 34 millioner kroner, fordelt utover 28 prosjekter, som skal forebygge og redusere marin forsøpling.

– Søppel i havet er en stor miljøutfordring som vi arbeider med å bekjempe nasjonalt og internasjonalt. Den frivillige innsatsen er kjempeviktig, og jeg er glad for at det er mange som ønsker å være med på å rydde opp og forebygge marin forsøpling, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Oppryddingsprosjektene skal skje i løpet av 2024 og 2025.

– Det er positivt at engasjementet er så stort, og at mange vil bidra i arbeidet mot marin forsøpling. Oppryddingen som midlene bidrar til gjør en forskjell for havet, naturen og dyrelivet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I 2023 ble det registrert 6003 ryddeaksjoner og over 2000 tonn ryddet marin forsøpling, ifølge Ryddestatus Norge.