32,6 milliardar kroner i straumstøtte i 2022

Staten betalte nærare 32,6 milliardar kroner i straumstøtte til norske hushald i 2022. For eit gjennomsnittshushald i Sørvest-Noreg betyr det at fellesskapet har dekt om lag 26.000 kroner av straumrekninga gjennom året.

– I Noreg stiller me opp for kvarandre i tøffe tider. Straumstøtta er god og hjelper dei som treng det, og regjeringa har varsla at straumstøtteordninga skal forlengast ut heile 2024, seier olje- og energiminister Terje Aasland.