300–400 møtte opp til markering mot utbygging i Florø

Torsdag skal utbygginga av Måsholmen utanfor Florø behandlast i kommunestyret. Det er planlagt nytt industriområde og containerhamn. Planane skapar sterke reaksjonar, og tysdag kveld samla fleire hundre seg til markering på torget. På møtet kom det appellar som viste til at utbygginga er eit historisk feilsteg. Saka har tidlegare blitt stemt gjennom i planutvalet og i formannskapet i Kinn kommune. Industriverksemder i området har sagt til NRK at utbygging av Måsholmen er avgjerande for vidare vekst, og at det vil dempe tungtrafikken gjennom sentrum.