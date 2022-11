3000 var utan straum

Over 3000 kundar i Alver mista straumen onsdag morgon, etter at eit tre velta over ei straumlinje, skriv avisa Nordhordland. Trevelten skjedde på Seim og i ein periode var heile store delar av Knarvik utan straum. Framleis er kring 100 utan straum, men feilen skal vera fiksa innan 12.00, ifølge BKK.