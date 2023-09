30 dagar fengsel og 60.000 kr i bot etter fuktig køyretur

Ei kvinne i 60- åra er dømt til fengsel i 30 dagar og må betale ei bot på 60. 000 kroner etter at ho krasja i fylla i sommar. Kvinna, som er utanlandsk, køyrde inn i ein parkert bil. Det enda med at hennar eigen bil hamna på taket etterpå. Kvinna blei lettare skadd medan køyretøya fekk større skader. Det viste seg at sjåføren hadde ein promille på 1,79, ifølge dommen frå Sogn og Fjordane tingrett. I tillegg til fengsel og bot, mistar kvinna også retten til å køyre bil i Noreg dei to neste åra.