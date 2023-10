2,6 milliardar kroner til Langskip

Regjeringa foreslår ei løyving på 2,6 milliardar kroner i 2024 til framleis satsing på Langskip, fullskalaprosjektet for CO2-handtering. Mottaksterminalen er i Øygarden. Herfrå blir CO₂-ein blir transportert i røyr 100 kilometer ut i Nordsjøen for permanent lagring i eit reservoar 2600 meter under havbotnen.

Langskip omfattar CO2-fangst på sementfabrikken til Heidelberg Materials (tidlegare Norcem) i Brevik og på avfallsforbrenningsanlegget til Hafslund Oslo Celsio, og transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen ved Northern Lights.

– Langskip er det største klimaprosjektet i norsk industri nokosinne. For å nå måla i Parisavtalen er verda heilt avhengig av at vi lykkast med dette, siger olje- og energiminister Terje Aasland.