2,5 milliardar til betre tunnelar mellom Aurland og Voss

Regjeringa vil investera 2,5 milliardar kroner i utbetring av trafikktryggleiken på strekninga E16 mellom Hylland i Aurland og Slæn i Voss. Vegen er ofte utsett for steinsprang og har fleire tunnelar som ikkje innfrir forskrifta for tryggleik i tunnel. Regjeringa meiner det er behov for å betra trafikktryggleiken, redusera skredfaren og innfri forskriftskrava. Strekninga har ein vedteken reguleringsplan.