29 millionar til Åsane-bybane

– Me skal bygga bybane til Åsane og må førebu oss, seier fylkesordførar Jon Askeland i ei pressemelding. I går vedtok Fylkesutvalet å løyva 29 millionar kroner til føremålet. Askeland forklarer at Vestland fylkeskommune ikkje ønskjer å skapa usikkerheit om at Bybanen skal til Åsane. Dei løyvde pengane skal gå til arbeid som må til for å planlegga og bidra til å redusera risiko for traseen til Åsane.