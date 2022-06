27 køyrde for fort

Up skreiv ut 24 forenkla førelegg i ei 70-sone ved Eikåsmyrane i Sunnfjord fredag kveld. Høgste fart var 87 km/t. Ein førar fekk forenkla førelegg for ikkje ha sikra eit born i bilen. 137 sjåførar blei kontrollerte for rus, men alle var edru.