27-åring tiltalt for grov vold mot seks ekskjærester: – Følte seg som en slave

Den 27 år gamle mannen står tiltalt for grov mishandling og vold mot fem av sine tidligere samboere og en ekskjæreste. Han er også tiltalt for en sovevoldtekt i mai 2019 og overgrep mot tre tenåringsjenter.

Den yngste jenta skal ha vært 12 år på tidspunktet da overgrepet skal ha skjedd.

Saken er en av de mest omfattende som går for Bergen tingrett denne høsten. Såpass mange aktører er på plass i salen at pressen må følge saken via videooverføring fra et annet rom.

Da rettssaken startet mandag, nektet mannen for de mest alvorlige anklagene som gjelder voldtekt og seksuelle overgrep mot mindreårige. Han erkjente to forhold som omhandler kroppskrenkelse og skader på en bil.

Han erkjente i tillegg delvis straffskyld i to saker som omhandler vold mot tidligere partnere.

– Følte seg som en slave

Ifølge statsadvokat Kristine Herrebrøden ble saken mot mannen først etterforsket samlet da tre av hans ekssamboere anmeldte mannen i mai i fjor.

Dette skjedde etter at en av samboerne gikk til politiet for å avgi forklaring i desember 2016. Kvinnen skal få dager før dette ha flyttet ut av hans leilighet.

– Hun fortalte at hun følte seg som en slave, at hun ikke fikk bevege seg trygt og at hun ble utsatt for vold og truende adferd, sa Herrebrøden under sitt innledningsforedrag.

NI BISTANDSADVOKATER: Det er satt av plass til i alt ni bistandsadvokater i den rystende saken som vil pågå de neste tre ukene i Bergen tingrett. Foto: Paul Andre Sommerfeldt / NRK

Slo og tok kvelertak

Ifølge tiltalen er voldshandlingene av en svært grov og krenkende karakter.

I perioden mellom august 2017 og høsten 2018 skal 27-åringen blant annet ha slått, sparket og tatt kvelertak på sin daværende samboer. Kvinnen var på dette tidspunktet gravid med deres felles barn.

Mannen skal ved flere anledninger ha truet med å drepe både kvinnen og barnet.

Mannen skal også ha urinert på minst to av ekssamboerne og utøvd press for å skaffe seg sex mot kvinnenes vilje.

Statsadvokaten understrekte at alle de fornærmedes opplevelser sammenfaller med hverandre.

– Et klart særtrekk ved saken er at handlingsmønsteret fra tiltalte er likt fra fornærmet til fornærmet, sa Herrebrøden.

Advarte om å gå til politiet

I retten mandag forklarte en av de totalt 10 fornærmede kvinnene seg om et overgrep som skal ha skjedd hjemme i tiltaltes leilighet i juni i 2013.

Kvinnen var på dette tidspunktet 13 år, mens tiltalte var 20.

En venninne inviterte henne med til tiltalte der det ble servert alkohol. Tiltalte skal der ha forgrepet seg på henne.

– Han dro meg i armen og inn på soverommet og la seg over meg, fortalte kvinnen.

Etter overgrepet skal hun ha fått streng beskjed om å ikke fortelle noe til politiet.

– Han skulle snart inn og sone en dom for et annet seksuelt overgrep, og han ville ikke ha mer på seg, sa kvinnen som i dag er i 20-årene.

I private meldinger som ble lagt fram i retten skal kvinnen ha beskrevet dagen som «den verste i livet mitt». Hun skal også ha fått nedlatende meldinger da rykter begynte å gå i nærmiljøet, noe som gikk inn på henne.

GROV SAK: Mandag startet en av de mest omfattende sakene i Bergen tingrett denne høsten der en 27-åring er tiltalt for en rekke tilfeller av grov vold og seksuelle overgrep mot kvinner i nære relasjoner. Foto: Jon Bolstad / NRK

Krevende oppvekst

Ifølge forsvarer Sigurd Klomsæt er mannen tidligere diagnostisert med ADHD.

Under sin første forklaring beskrev tiltalte en oppvekst som var preget av mangel på impulskontroll og utfordringer i sosiale sammenhenger.

På spørsmål fra statsadvokaten om hva han tenker om den omfattende tiltalen, svarte 27-åringen at det er alvorlig og vanskelig.

Tiltalte avviste blankt at han har problemer med å respektere kvinner sine ønsker i seksuelle sammenhenger.

Han avviste også at han noen gang har hatt sex mot en kvinnes vilje.

Risikerer forvaring

27-åringen har siden i fjor sommer sittet varetektsfengslet i Bergen fengsel i påvente av rettssaken.

Mannen er også tidligere domfelt for vold, trusler og seksuelle overgrep mot barn under 14 år.

Aktor Herrebrøden har varslet at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring.

Saken skal etter planen avsluttes i Bergen tingrett 4. november.