18. april 2024 vedtok hovudutval for opplæring og kompetanse justeringar av opplæringstilbodet på vidaregåande skular i Vestland fylke for skuleåret 2024/2025.

Her blei tilbodet på Vg1 studiespesialisering på Olsvikåsen vgs redusert frå 3 til 2 klassar for kommande skuleår.

I utkastet til tiårsplan som vart sendt på høyring i mai, føreslo fylkesdirektøren derimot noko anna for Olsvikåsen vgs:

å flytta helse- og oppvekstfag til Nye Laksevåg vgs og Bergen maritime vgs;

å flytta Kunst, design og arkitektur (KDA) til Årstad vgs.

Rektor Helene Systad ved Olsvikåsen vgs skriv til NRK:

«Framtidig tilbodsstruktur er ei svært viktig sak for Olsvikåsen vgs. Olsvikåsen ønsker å behalda dagens tilbod. Skulen er ikkje tilrettelagt for idrettsfag. Helse og oppvekst er særs viktig med tanke på framtidas kompetansebehov og det er det einaste yrkesfaglege tilbodet i bydelen.»

I saksutgreiinga til hovudutvalsmøtet vart det argumentert med manglande helseverngodkjenning:

«Olsvikåsen vidaregåande skule er godkjent for eit elevtal på 490 elevar. Det utlyste tilbodet for skuleåret 2024/25 er dimensjonert med om lag 30 elevplassar meir enn godkjenninga tilseier. På bakgrunn av avgrensingane i elevtalet vil avdelingsdirektøren tilrå at klassetalet ved vg1 studiespesialisering vert redusert med ei klasse frå tre til to klasser.»

Systad skriv til NRK:

«Det vert lagt til grunn at vi får helseverngodkjenning etter at det no vert iverksett naudsynte tiltak slik at tal personar kan aukast opp att til omlag 630.» Det talet inkluderer elevar og tilsette.