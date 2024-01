250 personar har brote besøksforbod minst ti gonger

Svært mange bryt besøksforbod dei har fått, viser tal frå politiet. Berre dei siste fem åra har 250 personar brote besøksforbod minst ti gonger. Desse personane er melde til saman 3919 gonger, skriv Aftenposten.

Avisa har fått innsyn i talet til politiet for gjerningspersonar og meldingar for brot på besøksforbod. Tala viser også at 799 personar har brote besøksforbodet minst fem gonger. For desse er det snakk om til saman 3509 meldingar.

Brot på besøksforbod har nyleg vorte aktualisert etter at fleire drap i starten av 2024 er knytt til personar med besøksforbod.

(NPK-NTB)