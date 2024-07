24-åring pågripen og sikta for utpressing

Søndag 30. juni blei ei mann på 24 år pågripen og sikta for utpressing. Det melder BA.

Tre menn i 20-åra er fornærma i saka. Dei tre er også mistenkt for å ha utøvd vald mot den same mannen to veke tidlegare.

23. juni blei mannen utsett for vald av ein gjeng på Torgallmenningen i Bergen sentrum.

Politiadvokat Per Øyvind Valland fortel at den sikta mannen sat i arresten natt til måndag, og blei lauslaten etter avhøyr.

Mannen er frå før under etterforsking for fleire tilfelle av svindel.