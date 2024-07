Bestekompisen fekk den knuste flaska i halsen og døydde av forbløding.

Den dømde forklarte i retten at bestekompisen fekk flaska i halsen medan dei leikeboksa.

24-åringen nekta straffskuld, og forsvararen argumenterte for at han berre kunne dømmast for kroppsskade med døden til følge.

Mannen er no funne skuldig i drap, og dømd til 13 års forvaring samt å betala erstatning til avdøde sine foreldre og son på 372.000 kroner til kvar, til saman rundt 1,1 millionar kroner.

Minstetid på forvaringa er sett til 8 år og 8 månader.

Den strenge dommen grunngjevast med fare for gjentaking.

Leikeboksa

Det var 23 år gamle Abdulmajid Omar Yousef Ahmed som miste livet i hendinga.

Han hadde ein ung son.

Hendinga skjedde i Løvstakkvegen i Bergen romjula 2022.

Dei to skal ha kjend kvarandre sidan dei flykta frå eit afrikansk land. Dei møttest på ein båt til Italia, og i 2016 kom begge til Noreg og vart nære vener, ifølge dommen.

Dei to og ein tredje kamerat hadde drukke øl og vodka, og på eit tidspunkt bestemde den dømde 24-åringen og offeret seg for å leikebokse. 24-åringen skal då ha fått eit kutt i panna og blitt provosert.

Bilete frå åstaden i Løvstakkvegen i Bergen Foto: Politiet

– Eg var sint, men ville berre skremme. Han kom mot meg. Eg gjorde ein brå rørsle og oppdaga at flaskedelen råka han i nakken. Eg var heilt i sjokk og forvirra, sa han i retten.

– Det var ei tragisk ulukke. Det var aldri meininga å skada han eller drepe han. Han var min beste ven.

To andre menn var til stades i leilegheita då det skjedde, men desse vart etter kort tid lauslatne.

Forsvararen til den dømde mannen, Cathrine Bang, har enn så lenge ikkje kommentert dommen.

– Skulle vere ein trygg stad

Abdulmajid Omar Yousef Ahmed etterlet seg to foreldre busett i Sudan og ein ung son busett i Noreg.

Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs skriv i ein e-post til NRK at foreldra framleis er i sorg etter hendinga, og at dei etterletne ber sorga kvar på sin måte.

– For Abduls foreldre har det vore tungt å vite at det som skulle vere ein trygg stad å vere likevel ende med at dei mista sonen sin. For den lille sonen har det vore umogleg å forstå at bestevenen til faren kunne gjere noko slikt mot Abdul.

Fortid som barnesoldat

Den dømde 24-åringen har òg vore tiltalt for skadeverk og ei rekkje grove truslar mot NAV-tilsette og fengselstilsette, melder BA.

Han innrømde i retten at han har problem med å kontrollere sinnet sitt og at han nokre gonger ikkje veit kva han gjer.

Han fortalde at han har fortid som barnesoldat i Afrika, og sjølv har blitt tvunge til å ta liv.

Dei sakkunnige i retten slo fast at mannen lir av posttraumatism stress og personlegdomsforstyrringar.