24-åring dømd til 13 års forvaring

Ein 24 år gamal mann er dømd til 13 års forvaring etter å ha drept bestekompisen med ei knust olivenolje-flaske, melder BA.

Bestekompisen fekk den knuste flaska i halsen og døydde av forblødning. 24-åringen nekta straffskuld, og forsvararen argumenterte for at han berre kunne dømmast for kroppsskade med døden til følge.

Mannen er no funnen skuldig i drap.