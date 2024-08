23 millimeter unna ny regn-rekord

Selv om det har regnet rekordmye i august, er det fortsatt et stykke igjen før 2024 blir tidenes våteste sommer i Bergen. Rekorden fra 1964 er på 810 millimeter nedbør i juni, juli og august.

Hittil har det kommet 787 millimeter. Det må derfor komme 23 millimeter eller mer innen midnatt natt til søndag, melder BT.

«Dessverre» er det meldt både oppholdsvær og fare for sol lørdag, så spøker alvorlig for at det blir enda en regnrekord denne sommmeren.