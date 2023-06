Torsdag førre veke fekk leiinga i Bergen kommune beskjed om at det var oppdaga ei alvorleg teknisk svikt med systemet for bekymringsmeldingar til barnevernet.

Sidan september 2020 hadde programmet «Familia» sendt ut bekreftande meldingar til dei som varsla om barn og unge, utan at varsla faktisk vart registrert hos barnevernet.

Programmet vert brukt av 242 norske kommunar.

Over ei veke etter svikten vart oppdaga veke melder leverandøren av programmet, Visma, at 22 kommunar framleis ikkje har rapportert at dei har installert den nye versjonen av programmet.

Retta feilen – men må installerast på ny

Etter at feilen vart oppdaga vart den raskt retta. Ei oppgradering av programvara vart sendt ut til alle kommunar 31. mai.

I ei pressemelding fredag skriv Visma at dei no jobbar tett med kommunane for få installert oppgraderinga.

– 220 kommunar har rapportert til Visma at dette er gjennomført, skriv selskapet i meldinga.

Først meldte Visma at programmet vert brukt at 244 norske kommunar. No er talet justert til 242.

Pressevakt Lage Bøhren understrekar at dei ikkje veit om dei 22 resterande kommunane har oppgradert systemet eller ikkje.

– Her er me avhengig av tilbakemeldingar frå kommunane, og i nokre tilfelle ventar me framleis på dette. Det kan det vera fleire grunnar til, og dei har sjølvsagt ingen plikt til å varsla oss, seier Bøhren.

Han seier dei tilbyr hjelp til alle kommunar som treng det. Nokon har nytta seg av tilbodet, andre ikkje.

– Visma vil igjen beklaga stekt situasjonen som har oppstått, seier han.

67 bekymringsmeldingar tapt

Visma, dei råka kommunane og nasjonale styresmakter jobbar no med å få kartlegga omfanget av dei tapte bekymringsmeldingane.

Så langt er dei kjent med 67 varslar som aldri vart registrert hos barnevernet som følge av den tekniske svikten.

23 kommunar har meldt at dei har tapte bekymringsmeldingar.

168 kommunar seier dei ikkje har funne nokre avvik.

51 kommunar har enno ikkje svart.

Bufdir ber om «umiddelbare» tiltak

Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) vil ikkje koma med ei eiga oppdatert oversikt fredag.

Onsdag denne veka sende dei eit brev til alle kommunane i landet og alle barnevernstenestene.

Der skriv dei at alle som brukar Visma Familia «umiddelbart» bør gjennomføra tiltaka Visma og KS har sett i verk. Samtidig gir dei alle kommunane i landet éi veke på å fylla inn eit spørjeskjema.

Bufdir understrekar at det er trygt å bruka nasjonal portal for bekymringsmeldingar, og at dei oppmodar kommunane om å halda fram med å bruka portalen.

Inntil vidare har KS endra praksis med å sletta bekymringsmeldingane som kjem inn etter 14 dagar. Det blir vanlegvis gjort av med omsyn til personvern, men no vil ingen meldingar bli sletta før det er sikra at alle kommunar som brukar Visma familia har retta feilen i sine fagsystem.

Barnebyråd Line Berggreen Jacobsen i Bergen har bedt innbyggarar som er bekymra for at varslinga ikkje nådde fram om å melda seg. Så langt har ingen gjort det. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Bad folk gi beskjed på nytt – ingen har meldt seg

Familieminister Kjersti Toppe har bedt dei som varsla barnevernet i perioden frå september 2020, og som mistenkjer at meldinga ikkje nådde fram, om å varsla på nytt.

– Eg ber Bufdir gjennom statsforvaltarane ha dialog med kommunane om dette, slik at oppmodinga om å melda på nytt også kan settas fram lokalt i dei kommunane som er ramma, sa Toppe til NRK onsdag.

Også barnebyråd Line Berggreen Jacobsen i Bergen har bedt kommunen sine innbyggarar om å ta kontakt om dei er redd bekymringsmeldinga aldri nådde fram.

I Bergen er dei kjent med 24 tapte meldingar. 21 av dei har framleis ukjent innhald og avsendar.