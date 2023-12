216 millionar til forsking på fornybar energi

Forskingsrådet investerer 216 millionar kroner i 25 nye prosjekt innan energibruk og fornybar energiproduksjon.

– Innovasjon og forsking i næringslivet er avgjerande for å at me skal no dei ambisiøse klimaa våre og energimål. Dei siste tildelingane i år går mellom anna til spennande og viktige prosjekt innan hydrogen, solenergi, batteri og havvind. Det gjer oss betre rusta til å nå måla våre og bidreg godt i satsinga vår på grønt industriløft, seier olje- og energiminister Terje Aasland.

Blant mottakarane er Bergen Engines, som får 10 millionar kroner. Og Norsun, som får 6 millionar kroner. Selskapet leverer silisiumwafer-materialer til solindustrien.