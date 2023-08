216 køyrde for fort i Vestland

Førre veke hadde UP fartskontrollar rundt om i Vestland i samband med skulestart. Totalt 216 vart stansa for å køyre for fort. 130 av desse vart tekne i skuletida, medan 57 av desse var i 40- og 50-soner. Til saman tok politiet beslag i fire førarkort og åtte førarar vart melde for å køyre i rus.