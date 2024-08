2018-vinnar klar for kvartfinale

To mål frå Sander Aske Granheim etter pause, sende Sogndal Fotball sitt G19-lag til kvartfinale i NM-cupen. Sogndal kom under etter to minutt mot Molde, men gjekk til slutt vidare med ein sterk 2-1-siger. Etter 9–0 borte mot Austevoll er Brann, saman med Viking, og Strømsgodset, einaste eliteserieklubb som er att i cupen. Sogndal vann turneringa i 2018.