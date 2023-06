200 mill. til riksveg 13

Styret i Nye Veier har vedtatt at de kan gå i gang med arbeidene med en av de rasutsatte strekningene mellom Odda og Tyssedal. Prosjektet gjelder den drøyt 1,3 kilometer lange strekningen ved Byrkjenes. Torsdag lovet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård 200 millioner kroner til prosjektet. Ordfører Ullensvang Roald Aga Haug er glad for at det nå kommer penger og håper de kan starte arbeidene i 2024.