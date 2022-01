Laurdag klokka 11.17 fekk politiet melding frå ein huseigar på Haus i Osterøy kommune om at uthuset hans var fullstendig knust av ein stor stein.

Steinen hadde losna frå ei skråning og dundra gjennom hagen til mannen.

– Halve uthuset er borte. Det er snakk om ein stein på 2x1 meter, seier Jan Ove Haga, vaktkommandør i 110-sentralen.

SMADRA: Vegg i vegg med huset ligg uthuset Tore Iversen nyttar som tørkehus og redskapsbod. Det fekk hard medfart. Rasfaren gjer at Iversen og naboane er evakuerte på ubestemt tid. Foto: Privat

Naboen såg steinen koma

Klokka 12.35 opplyser politiet at alle bebuarar i til saman 20 hus skal evakuerast til området er undersøkt av geolog.

– Det er for å vera på den sikre sida med tanke på eventuelle ras, seier Knappen.

Tore Iversen stod på badet då steinen kom byksande nedover fjellsida. Ein nabo som var ute blei ståande med hjarte i halsen medan han såg steinen ha retning mot huset til Iversen og kona.

– Han såg då steinen kom nedover, med retning mot huset. Like før, fem meter ovanfor huset vårt, stikk det fjell opp i dagen. Steinen kom byksande nedover i kraftige hopp og forandra retning i møte med fjellet. Heldigvis gjekk huset klar, fortel Iversen, som har budd i nabolaget i ei årrekkje.

Medan Tore var på badet, stod kona på kjøkenet. Romma ligg vegg i vegg, like ved sidan av uthuset der steinen trefte.

– Hadde steinen hatt same retning heile vegen, kunne dette gått veldig gale. Det blir spekulasjonar sjølvsagt, men det er best å ikkje tenka på det, seier Hansen.

Nabo Torbjørn Hetlevik dreiv skogrydding bak huset sitt då han såg steinen koma. Steinen på fleire tonn knuste sikringsvollen som Osterøy kommune fekk sett opp på 1970-tallet, og sette fart mot huset til Iversen.

– Det er bratt og ulendt her, så steinen fekk fort bra fart. Eg skvatt litt unna, før eg følgde steinen nedover. Eg skjønte at denne kom til å treffa noko, fortel Hetlevik.

EVAKUERT: 20 hus er evakuerte i eit nabolag på Haus i Osterøy kommune. Tore Iversen bur i huset oppe til høgre. Laurdag føremiddag knuste ein stein uthuset hans. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Mykje nedbør siste døgnet

Politiet har gjennom dagen fått fleire meldingar om mykje overvatn og steinsprang frå heile politidistriktet. Knappen seier at det sannsynlegvis er ein samanheng mellom den kraftige nedbøren og steinspranget, sjølv om det er for tidleg å trekka konklusjonar.

– Det har vore ekstremt mykje regn og det er naturleg å sjå dette i samanheng.

Tore Nilsen samanfattar det siste døgeret på Haus slik:

– Mykje regn.

Når NRK snakkar med han er han på veg til dottera i Valestrandsfossen. Det er usikkert når han og kona får flytta heim igjen.

– Det er til dei grader eit rasfarleg område. Det er rassikra 20–25 meter sørover oppe i skråninga, ovanfor ein barnehage. Me har opplevd steinsprang her tidlegare, men ikkje så dramatisk som dette.

Rasutsett område

Nabo Torbjørn Hetlevik kjøpte huset i 1989. Han seier naboane er vane med steinsprang, men at det meste stansar i vegetasjon og jordvollen lenger oppe.

– Eg er ikkje veldig skremt og er heller ikkje bekymra for å bu her etter dette. Men du får ein støkk i deg når du ser noko sånt koma.

Rådmann Ingvild Hjelmtveit i Osterøy kommune opplyser til NRK at bustadfeltet ligg i ei bratt skråning og er utsett for steinsprang

– Me veit at dette er eit område som er utsett for steinsprang og har forståing for at folk kan verta redde. Det neste døgeret er det meldt både mykje vind og vatn. Det er ein del av vurderinga, seier Hjelmtveit om evakueringa.