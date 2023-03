2 millioner til Kompani Lauritzen

Kraftfondet i Voss herad gir et tilskudd på 1,967 millioner kroner til produksjonsselskapet for Kompani Lauritzen og Tropp over en treårsperiode. Det melder Avisa Hordaland. Det ble klart på møtet i Kraftfondet i går ettermiddag, hvor det ble enstemmig ja til tilskuddet.