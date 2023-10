2-0 til Brann mot Lillestrøm

Før pausen satte lagkaptein Sivert Heltne Nilsen ballen i mål.

I andre omgang sørger Ulrik Mathisen for enda et mål for bergenslaget.

– Den tidligere Lillestrøm-spilleren utfordrer et ryggende LSK-forsvar, før han plasserer ballen kontrollert i det venstre hjørnet med venstrefoten fra 15 meter! sier NRKs reporter Håvard Sæle.