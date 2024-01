191 husstandar framleis råka av straumbrot

Det er framleis 191 kundar av Linja som er utan straum i Kinn og Nordfjord.

På øya Hovden utanfor Florø er 145 utan straum og på Husevågøy mellom Måløy og Bremanger er 46 husstandar utan straum.

Linja seier til NRK at dei no har funne feilen begge stader. På Husevågøy er det rekna at dei får tilbake straumen 13.30.

Det er ukjend når dei på Hovden får tilbake straumen, men feilrettinga går føre seg no.