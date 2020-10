Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

30. september oppheva Bergen smitteverntiltaka etter ein nedadgåande smittetrend. I starten av månaden hadde eit utbrot truleg frå studentmiljøet spreidd seg til mange i kommunen, som såg det naudsynt å skjerpe inn.

Ei veke etter tiltaka blei oppheva melder kommunen om ei ny, brå auke i smitta blant unge vaksne.

– Dagens smittetal er ei markant auke frå tidlegare dagar. Hovuddelen av dei smitta er unge vaksne i alderen 20 til 29 år, som oppgir å ha blitt smitta på private arrangement og enkelte uteplassar, seier smittevernoverlege Karina Koller Løland i ei pressemelding.

Tre personar er smitta i utladet, og to har ukjent smitteveg. Resten er nærkontaktar av andre smitta, ifølgje kommunen.

Største auke på over to veker

Ikkje sidan 19. september har talet vore like høgt. Snittet for dei siste to vekene før i dag er på åtte.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune seier at mange av dei smitta er studentar, men at dei ikkje har blitt smitta på universitet eller høgskular.

– Smittearenaane verkar å vere samkomer og festar kor smittevern ikkje blir følgt godt nok, seier Hansen til NRK.

Innfører ikkje nye tiltak

Hansen gjentar dei generelle smittevernreglane om å halde avstand, bli heime viss ein er sjuk og teste seg viss ein har symptom.

Førebels vil ikkje kommunen innføre nye tiltak, men seier at dei følgjer smittesituasjonen tett.

– Risikoen for vidare spreiing er til stades. Unge vaksne er ikkje berre i kontakt med unge vaksne. Vi vil no følge smittetala nøye. Blir det naudsynt å sette i verk nye tiltak, så vil det bli gjort, seier Hansen.