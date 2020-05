19-åring pågrepet med kniv – sa hun skulle knivstikke tilfeldige på Fløyen

I 18-tiden mandag ble en ung kvinne pågrepet i Bergen sentrum med kniv.

I avhør skal hun ha fortalt at hun ville ta med seg kniven til Fløyen og skade tilfeldig personer.

Bergensavisen omtalte pågripelsen først.

Ble observert med kniv i sentrum

Kvinnen skal ha blitt observert utenfor politihuset i Bergen sentrum i omtrent 45 minutter. Ansatte i politiet observerte en knivslire festet til buksen.

Kniven ble derfor beslaglagt og kvinnen ble tatt inn til avhør.

I avhøret kom hun med truslene mot det som skal ha vært tilfeldige personer på Fløyen.

Ifølge kjennelsen blir utsagnene vurdert som grove trusler, selv om truslene først kom frem i avhøret etter flere spørsmål fra politiet om hvorfor hun hadde kniv med seg.

Retten mener det at hun bar kniv ved pågripelsen taler for at er grunn til å mistenke at truslene er reelle, kommer det frem i kjennelsen.

Kvinnen er siktet for bæring av kniv på offentlig sted og er varetektsfengslet i fire uker.

Tidligere straffedømt

19-åringen er tidligere straffedømt for å bære kniv, komme med trusler og vold mot offentlig tjenestemenn. Til sammen er hun straffedømt tre ganger tidligere.

Hun ble senest løslatt fra soning i slutten av april i år etter å ha sonet en dom på ett år og to måneder.

Erkjenner ikke straffskyld

Til Bergensavisen sier kvinnens forsvarer, Ellen Eikeseth Mjøs, at kvinnen ikke erkjenner straffskyld.

– Hun stiller seg uforstående til at hun skal fremstilles for fengsling på dette grunnlaget, sier Mjøs til avisen.