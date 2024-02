18 millioner til kulturminneanlegg i Vestland

I disse dager fordeles tilskuddene til tekniske og industrielle kulturminner i norske fylker. Det skriver Riksantikvaren i en pressemelding. Vestland fylkeskommune får tildelt 18 millioner kroner til slike kulturminneanlegg, og er dermed det fylket som får tildelt mest i 2024.

Blant de prioriterte anleggene i år finner vi blant annet Tyssedal kraftverk, Odda smelteverk, og Salhus Tricotagefabrik.

– Gjennom støtte til tekniske og industrielle kulturminner blir den viktige historien om industrialiseringen av Norge tatt vare på, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Det er Riksantikvaren som fordeler tilskuddene til fylkene, som i sin tur fordeler beløpene til de tekniske og industrielle anleggene som har søkt om økonomisk bistand. Tildelingen i år inkluderer tilskudd for 2024 og tilsagn for 2025 for å støtte flerårige prosjekter.

– De tekniske kulturminneanleggene er en viktig del av vår felles historie, og har verdi både for oss som lever i dag og for kommende generasjoner, sier Bjelland Eriksen.