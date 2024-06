18-åring pågrepet etter trusler mot politiadvokat

Det melder Bergensavisen. Den unge mannen skal ifølge avisen vært sterkt uenig i at han ble ilagt et besøksforbud i forbindelse med en annen straffesak, og skal dermed ha kommet med grove trusler mot en politijurist. Mannen ble deretter pågrepet og satt i arresten. Han vil bli framstilt for varetektsfengsling torsdag.