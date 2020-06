Det skriv politiet i ei pressemelding torsdag formiddag. Namnet er frigitt i samråd med pårørande.

18-åringen blei frakta til Haukeland universitetssjukehus onsdag kveld, men livet stod ikkje til å redde.

Opnar dørene

Lærdal kommune har sett ned kriseteam og politiet har oppretta undersøkingssak. Dei jobbar no med å få oversikt over kva som hende.

Lærdal kommune vil også i dag opne kulturhuset for folk som vil samlast etter badeulukka i går. Ordførar Audun Mo seier heile lokalsamfunnet er prega, og at mange har behov for nokon å snakke med etter ulukka.

– Vi er alle råka av dette her. Lærdal er ein liten kommune der alle kjenner alle. Vi gjer alt vi kan for å ta vare på dei pårørande og sørgjande.

Kyrkja vil også vere open frå klokka 15.00 til dei som ønskjer å kome dit.

Bada saman med vener

18-åringen kom bort frå venene sine i sjøen framfor Lærdal hotell onsdag ettermiddag då han bada.

– Politiet blei varsla like før halv fem i ettermiddag av AMK Førde om hendinga, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt Frode Kolltveit.

Naudetatane kom raskt på staden. Det blei bedt om assistanse frå redningsdykkarar frå Bergen, luftambulanse og redningsskøyte.

Starta hjarte- og lungeredning

Det er uvisst kor langt ute og kor djupt det var der vedkommande sist blei observert.

12–13 mann frå brannvesenet i Lærdal kom raskt i gong med overflatesøk frå båt i området, opplyser Oddbjørn Aune ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane.

Etter søk av dykkarar blei det meldt om funn i det aktuelle området klokka 17.22.

– Vedkommande blei henta opp og frakta inn til land der hjarte- og lungeredning straks blei sett i gang, seier Kolltveit.

Klokka 17.38 blei han frakta med luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

– Vi er i kontakt med dei som var saman med personen, men har ikkje fått noko stadfesting på kva som har hendt i minutta og sekunda før dette skjedde, sa Kolltveit til NRK onsdag ettermiddag.