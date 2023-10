17 køyrde for fort i Etne

Politiet har hatt trafikkontroll på E134 i Etne. Der fekk 17 sjåførar forenkla førelegg for å køyra for fort. Høgste fart vart målt til 77 km/t i 60-sona. I tillegg utførte politiet promilletest på 54 sjåførar, men ingen blåste til over lovleg verdi.