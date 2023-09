17-åring sendt i arresten – igjen

Torsdag blei ein 17 år gamal gut pågripen og sett i arresten i Bergen. Han blei stoppa av utrykkingspolitiet i ein stolen bil, skriv BA.

– Det er mistanke om at sjåføren var rusa, seier operasjonsleiar Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt. Barnevernet fekk ansvar for den 16 år gamle passasjeren hans. Ifølgje avisa er 17-åringen teken «ein haug» gangar. Som 15 åring stal han to bussar og krasja dei, og sidan då har han fått rundt 70 saker på rullebladet.

Det inneber mellom anna steling av bilar, ruskøyring knivtruslar og vald, skriv avisa. Guten er under barnevernets omsorg.