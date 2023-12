17-åring løslatt etter dødsfall

En 17 år gammel gutt er løslatt, etter tre uker i varetekt, skriver BT. Han ble fengslet etter at en 18-åring ble funnet død på Nygård i Bergen sentrum. Gutten og to voksne er siktet for blant annet å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand før 18-åringen døde. Politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse for 17-åringen.