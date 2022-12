17-åring debuterer internasjonalt

Kombinertløparen Torje Seljeset (17) får komande helg sin internasjonale debut i seniorklassa. 17-åringen frå tok sølv i junior-VM i mars. No ventar kontinentalcup i finske Ruka. – Målet for utøverane er å vise seg fram for å komme seg ut på meir representasjon på nyåret og sikre Noreg ekstra kvoteplass i World Cup i januar, seier sportssjef Ivar Stuan.