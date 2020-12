16 personer festet her – alle slipper bøter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Festdeltakerne møttes lørdag 14. november på et felleskjøkken i Fantoft Studentby i Bergen.

I Bergen kommune brøt man på dette tidspunktet loven dersom man var mer enn fem personer i private sammenkomster.

Derfor risikerte studentene mellom 5.000 og 10.000 kroner i bot hver etter festen. Et mulig utfall var 10.000 kroner i bot til arrangøren, og 5.000 kroner i bot til deltakerne.

Nå har politiet henlagt saken på bevisets stilling, og alle slipper dermed å betale.

– Det er en sak som har gitt oss litt hodebry, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt.

Samtidig som den ene saken henlegges, får 16 andre personer bot etter to andre fester i Bergen. Henholdsvis 28. november og natt til 2. desember.

STUDENTBY: Det bor rundt 2.000 studenter i Fantoft studentby i Bergen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Skilt anbefalte å samle opptil 20 personer

Under etterforskningen av festen på Fantoft har politiet blant annet gjennomført flere avhør.

Om studentene som festet kjente til at de brøt smittevernreglene, har vært en del av etterforskningen.

– Dette var et tilfelle som var veldig tidlig etter at det ble straffbart å være så mange. Vi hadde også grunn til å tro at de baserte seg på informasjon om at grensen var 20. Etter en helhetsvurdering valgte vi derfor å henlegge saken, sier Fløystad.

Årsaken til at festdeltakerne trodde det var lov å samle inntil 20 personer i fellesarealet skal blant annet være basert på et skilt som hang på døren.

På skiltet sto det: «Anbefalt at maks 20 personer samles.»

ANBEFALING: På en av dørene i bygget hvor det ble holdt fest, hang det utdaterte smittevernregler. Her står det at det «anbefalt at maks 20 personer samles». Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Er det kritikkverdig at Sammen fortsatt hadde dette skiltet oppe?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Nå har nok Sammen informert ut her, så hele saken kan alltids diskuteres.

To dager senere besøkte NRK bygget der den aktuelle festen ble holdt i Fantoft studentby. Da hang det fortsatt plakater med utdaterte smittevernregler i bygget.

Festdeltakere på tre andre fester bøtelagt

Samme kveld som studentene møttes på Fantoft, måtte politiet rykke ut til en annen fest i Bergen. Totalt fikk 13 personer som befant seg på en fest i Sandviken bøter på totalt 70.000 kroner.

Fem personer har så langt vedtatt boten.

To helger senere, lørdag 28. november, rykket politiet ut til en leilighet i Loddefjord etter melding om fest. Ni personer mellom 20–30 år hadde samlet seg i leiligheten. Alle de som var til stede har fått bot av politiet.

Også syv andre personer som festet sammen i en leilighet på Danmarks plass natt til onsdag 2. desember, har fått bot. Også her er de bøtelagte mellom 20–30 år, ifølge politiet.

– De har brutt smittevernloven, og etterforskningen vi har gjort viser at det er all grunn til å mene at de har gjort det bevisst, sier Fløystad.