16 fikk bot i Eidsvåg

Utrykningspolitiet gjennomført fartskontroll i 80-sonen på E39 på Eidsvåg i Bergen. Politiet delte ut 16 bøter.

Et førerkort ble beslaglagt på grunn av for mange prikker etter fartsovertredelse, og ett førerkort ble beslaglagt etter å ha kjørt i 127 km/t. I tillegg blir en bilfører anmeldt for ikke å vedta forenklet forelegg etter sin fartsovertredelse.